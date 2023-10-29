نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قادش يفرض التعادل الايجابي علي اشبيلية في دربي الأندلس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فرض فريق قادش التعادل الايجابي على ضيفه اشبيلية بهدفين لكل فريق، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "رامون دي كارانزا"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

ملخص ونتيجة مباراة قادش واشبيلية

سجل قادش هدفين في الدقيقتين 8 و28 عن طريق كريستوفر راموس وداروين ماتشيس.

بينما عاد إشبيلية لتسجيل هدفين عن طريق لوكاس أوكامبوس وإيفان راكيتيتش في الدقيقتين 37 و60.

ولم يستطع الفريق الأندلسي اكتمال الريمونتادا، حيث اكتفى بالتعادل الإيجابي 2-2.

ترتيب الفريقين

بتلك النتيجة رفع إشبيلية رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويليه قادش في المركز الرابع عشر بنفس الرصيد.

ولم يحقق إشبيلية سوى فوزين، وخسر 4 وتعادل في مثلهم، وله مباراة مؤجلة بالدوري الإسباني.