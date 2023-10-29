نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدلي القيعي عن مباراة صن داونز: يريدون أن يضايقوك بفكرة الأرض والملعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -





تحدث عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، عن مباراة الفريق اليوم أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي من المقرر لها أن تجمع بين الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي.

عدلي القيعي يعلق على مواجهة الاهلي وصن داونز



وقال عدلي القيعي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "فليتآمر الجميع على النادي الأهلي، من منظور (كفاية عليه كده) حتى الرعاة مؤكد يتدخلون لأن من مصلحتهم أن يكون هناك منافسة، مثال في اليابان كأس العالم للأندية 2006، قيل لنا إن أبو تريكة تم اختياره ثالث أفضل لاعب في البطولة، بعد مباراة الأهلي خسر برشلونة، فأخذوا رونالدينهو بدلًا من أبو تريكة، بسبب الرعاة".



وتطرق بحديثه إلى تغيير موعد مباراة الأهلي وصنداونز: "يريدون أن يُضايقوك بفكرة الأرض والملعب، الاتحاد الإفريقي كان يقول إن الفريق الذي لا يمتلك ملعبًا يلعب عليه ليلًا فليلعب خارج ملعبه".

وتابع: "خسارتنا بخماسية الموسم الماضي جعلتنا نفوز باللقب، أنا لا أخشى على الأهلي إلا من الأهلي، الأمر يتوقف على مستواه، نريد تحكيمًا عادلًا، أرجو أن الظروف غدًا تكون طبيعية والأفضل يفوز".

وأردف عن إمام عاشور: "انضمامه جاء باختيار من كولر، إمام عاشور هو صفقة الصدفة، كنت أضحك عندما يُقال إنه سيسافر وسيعود على النادي الأهلي، كنت أتمنى أن ينضم للأهلي منذ أن كان في غزل المحلة، لكن الزمالك كان أكثر احتياجًا له في هذا الوقت ونحن كنا نفوز بكل البطولات والفريق مدجج باللاعبين".

واستكمل: "إمام عاشور اعتذر لـ وليد سليمان عن الخطأ الذي ارتكبه، لكن هل لو جاء معنا سنقول له لا لأنك أخطأت؟ بالتأكيد لا، ولكن لن نسمح بتكرار الخطأ، لأننا أصبحنا مسؤولين عنه أخلاقيًا أيضًا".



واكمل: "إمام عاشور يُعاني من الترصد على كل انفعالاته، ونصيحتي له انسى كل هذا الكلام".

واستكمل: "موديست جاء وهو ليس جاهزًا وسنه كبير، يظهر أنه جاء كمرحلة، لكنه أتى من دوري قوي، وسيرته الذاتية قوية، هو صفقة انتقال حر، ولم يدخل في الأجواء لأنه غير جاهز، أنا بعمق خبراتي أريده أن يجهز لكي أرى المميزات التي على أساسها انضم للأهلي، هو يلعب برأسه ويساعد زملاءه، لكن حتى الآن لا يستطيع أن ينفذ في الملعب ما يدور في رأسه".

واختتم: "كان يجب أن يُشارك الأهلي في دوري السوبر الإفريقي، هو المصنف الأول إفريقيا ولم يكن يصح أن يعتذر في نسختها الأولى التاريخية، ولا يجب أن نغفل الجوائز المالية المُغرية".



ويلتقي الأهلي مع صن داونز، على ملعب لوفتوس في بريتوريا، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي.