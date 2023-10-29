أحمد حسن: صن داونز أصبح كتابًا مفتوحًا للأهلي.. وأتمنى مشاركة كهربا

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أحمد جودة - القاهرة -





صرح أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق، أن لقاء صن داونز، هام للغاية وتعني الكثير للنادي الأهلي وجماهيره، في اللقاء المقام اليوم الأحد.

أحمد حسن: صن داونز أصبح كتابًا مفتوحًا للأهلي



وأشار أحمد حسن، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي سيف زاهر، عبر برنامج "ملعب أون تايم"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورتس" قائلًا: "القلق عم على جماهير الأهلي بعد المستوي التي قدمها الفريق أمام سيمبا، ولكن من وجهة نظري صن داونز اصبح كتابا مفتوحا للمارد الأحمر ومدربه السويسري مارسيل كولر".

وأكمل: "سيواجه الأهلي صعوبة وذلك ينطبق أيضًا على صن داونز، لكن كولر مطالب باللعب بطريقة متوازنة، بسبب تميز الفريق الجنوب إفريقي".



واستطرد: " يعاني صن داونز من غيابات مؤثرة، وأتمني أن يكون كهربا على كامل الاستعداد لهذه المواجهة ومشاركته سيكون لها فارق، لأن البدائل الهجومية غير متوفرة في الأهلي حاليا، خاصة أن موديست ليس جاهزا فنيا للمهمة وأداءه غير مقنع".

وانهى تصريحاته قائلًا: "من وجهة نظري الأهلي يواجه مشكلة كبيرة في غياب الحلول الهجومية، وأفضل أن يكون صلاح محسن لتعويض كهربا إذا تأكد غيابه، أو بيرسي تاو لإنه يعرف المنافس بطريقة جيدة.



موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز



وتنطلق صافرة المباراة بين الأهلي وصن داونز، عصر اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر وذلك في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للقاء



وتُذاع المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كما تُذاع عبر قناة “beIN Sports HD” وقناتي “on time sports 1 hd” و“AD SPORTS 1”.