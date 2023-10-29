نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز قبل مواجهة اليوم في الدوري الإفريقي ومشوار الفريقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عصر اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 23، مواجهة قوية أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري السوبر الإفريقي.

وتنطلق مباراة الأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب نصف النهائي الدوري الإفريقي، في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الخامسة في الإمارات بـ "بريتوريا".

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز

ونرصد تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز قبل موقعة اليوم الأحد في الدوري الإفريقي ومشوار الفريقين بالسطور التالية:

لعب الأهلي أمام صن داونز 14 مباراة، جميعها كانت فى بطولة دوري أبطال إفريقيا، نجح المارد الأحمر خلالها في الفوز بـ5 لقاءات وتعادل في 5 أخرى بينما فاز بطل جنوب إفريقيا في 4 مناسبات.

مشوار الأهلي وصن دوانز في دوري السوبر الإفريقي

تغلب الأهلي المصري نظيره سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي ببطولة دوري السوبر الإفريقي بنتيجة 3 مقابل 3، مستفيدا بقاعدة الهدف خارج الديار، بينما تخطى صن دوانز الجنوب إفريقي في الدور نفسه عقبة بترو أتلتيكو الانجولي بهدفين دون رد بمجموع المباراتين.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي وصن دوانز في الدوري الإفريقي

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المصرية مالكة حقوق بث مباريات بطولة دوري السوبر الإفريقي عن نقل مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة الدوري الإفريقي عبر فضائيتها أون تايم سبورت 1، إلى جانب مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية.