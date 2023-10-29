نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد صن داونز وديربي مدينة مانشستر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يقدم موقع "دوت الخليج الرياضي " جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد، والذي يضم العديد من المباريات المهمة في مختلف البطولات الأفريقية والأوروبية

ويضم جدول مباريات اليوم العديد من المباريات الهامة وأبرزها الأهلي وصن داونز في بطولة الدوري الافريقي، وقمة الدوري الانجليزي بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد 29/10/2023.. وجاءت كما يلي:-

الدوري الأفريقي

صن داونز – الأهلي، الساعة 3:00 عصرًا، قناة أون تايم سبورتس 1

الوداد البيضاوي – الترجي، الساعة 8:00 مساءًا، قناة أون تايم سبورتس 1

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد – مانشستر سيتي، الساعة 6:30 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 1

وست هام يونايتد – إيفرتون، الساعة 3:00 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 6

أستون فيلا – لوتون تاون، الساعة 4:00 مساءًا، قناة بي إن سبورتس اكسترا 1

ليفربول – نوتينجهام فورست، الساعة 4:00 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 2

برايتون – فولهام، الساعة 4:00 مساءًا، قناة بي إن سبورتس اكسترا 2

الدوري المصري

طلائع الجيش – سيراميكا كليوباترا، الساعة 7:00 مساءًا، قناة أون تايم سبورتس 2

الدوري الإسباني

ريال بيتيس – أوساسونا، الساعة 3:00 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 3

رايو فاييكانو – ريال سوسيداد، الساعة 5:15 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 3

اتليتك بلباو – فالنسيا، الساعة 7:30 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 3

اتليتكو مدريد – ألافيس، الساعة 10:00 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 3

الدوري الإيطالي

كالياري – فروزينوني، الساعة 1:30 مساءًا.

مونزا – أودينيزي، الساعة 4:00 مساءًا.

إنتر ميلان – روما، الساعة 7:00 مساءًا.

نابولي – ميلان، الساعة 9:45 مساءًا.

الدوري الألماني

فرانكفورت – بروسيا دورتموند، الساعة 4:30 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 5

باير ليفركوزن – فرايبورج، الساعة 6:30 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 2

الدوري الفرنسي

بريست – باريس سان جيرمان، الساعة 2:00 ظهرًا، قناة بي إن سبورتس 2

ليل – موناكو، الساعة 4:00 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 4

ميتز – لوهافر، الساعة 4:00 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 8

رين – ستراسبورج، الساعة 6:05 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 4

مارسيليا – ليون، الساعة 9:45 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 4