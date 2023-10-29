نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن: أوسوريو ليس لديه دراية بالكرة المصرية والأفريقية.. وبديله لم يكون مصريًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق والمحلل الرياضي الحالي الكولومبي أسوريو المدير الفني للزمالك بسبب نتائج الأبيض أمام نظيره إنبي والتي انتهت بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري المصري الممتاز.

احمد حسن ينتقد أوسوريو

وتلقى نادي الزمالك الخسارة من نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراه التي اقيمت ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري والتي اقيمت على ملعب المقاولون العرب.

حيث صرح أحمد حسن خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت"، قائلا: "من وجهة نظري لو كنت مسؤول في نادي الزمالك كنت أخذت قرار برحيل أوسوريو، كان لديه فرص كثيرة جدا، ولكنه لم يستخدمها بشكل صحيح، لماذا يفقد أحمد فتوح خطورته ويدفع به في غير مركزه؟، طريقة لعبه في وقت الأحيان لا تناس الزمالك".

وأشار: "من وجهة نظري بديل أوسوريو لم يكون مصريًا، سيكون أجنبيًا، وكان هناك حديث مع كارتيرون قبل المجلس الجديد".



وعن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق، تحدث قائلًا: " مدرب محترف، وسيكون إضافة قوية إذا تم اختياره لقيادة الزمالك، فهو يعرف الزمالك ولاعبيه والكرة المصرية والإفريقية، وحقق بطولات مع الأهلي وسيكون اختيارًا ناجح".

وأشار: "الزمالك لديه مجموعة جيدة من اللاعبين، بالفعل يحتاج لتدعيمات قوية، ويحتاجون تنظيمًا داخل الملعب وطريقة لعب تناسبهم".

وانهى حديثه: "أوسوريو يواجه مشكلة كبيرة للغاية رغم أنه يمتلك اسم كبير، لكنه ليس لديه دراية بالكرة المصرية والأفريقية لأنه يفعل أمورًا من الخيال".