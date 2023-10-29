نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ستاد بريست والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق باريس سان جيرمان مع فريق بريست، اليوم الأحد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان يواجه بريست

تُقام المباراة بين فريقي باريس سان جيرمان مع فريق بريست في الساعة الثانية عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

وسوف يتم إذاعة تلك المباراة بين فريقي باريس سان جيرمان وبريست عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD، وسيقوم بالتعليق على هذة المباراة المعلق جواد بدة.

ويحل فريق باريس سان جيرمان في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة، بينما يحل فريق بريست في المركز السادس برصيد 15 نقطة.