نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. نجم الزمالك ينتقد أوسوريو ومفاجأة بشأن إستبعاد إمام عاشور والقيعي يعلق على مواجهة صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ملخص أخبار الرياضة اليوم

ويأتي ملخص أخبار الرياضة اليوم وفق ما يلي:-

نجم الزمالك يفتح النار على أوسوريو بعد التعثر أمام إنبي

اوسوريو

أشار حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء تمتلك مجموعة من اللاعبين الذين لايستحقون ارتداء قميصه.

وتابع في تصريحات عبر برنامج: "كورة كل يوم"، "لو أوسوريو كمل بنفس أسلوبه وعناده فالأفضل هو رحيله والزمالك هو المتضرر في النهاية بعد نزيف النقاط الذي حدث".

وأكمل: "طلبي من مجلس الزمالك بالبحث عن الخلل وعلاجه بداية من قطاع الناشئين وعدم التأخر في الاصلاح".

وأكد حمادة عبداللطيف، أن طريقة لعب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لا تتناسب مع الزمالك.

وواصل: هجوميا مش قلقان على الزمالك لكن دفاعيا في كوارث كل مباراة، ومش عارف أوسوريو بيعند ليه، ولازم يلعب بطريقة تناسب الفريق".

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مفاجأة مدوية بشأن استبعاد إمام عاشور عن لقاء صن داونز

امام عاشور

قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن إمام عاشور، لاعب الفريق، أجرى أشعة رنين ‏مغناطيسي ليلة أمس، كشفت عن وجود التهابات مع رشح خفيف في الكاحل، ويحتاج للتأهيل ‏وبالتالي تقرر عدم سفره مع بعثة الأهلي المتجهة إلى جنوب إفريقيا.

جاء ذلك بعد التشاور بين الجهاز ‏الفني والطبي في هذا الشأن، واللاعب بدأ بالفعل في تنفيذ البرنامج التأهيلي تمهيدًا لعودته ‏إلى التدريبات الجماعية واللحاق بمباراة العودة مع صن داونز.

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عدلي القيعي عن مباراة صن داونز: يريدون أن يضايقوك بفكرة الأرض والملعب

عدلي القيعي

تحدث عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، عن مباراة الفريق اليوم أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي من المقرر لها أن تجمع بين الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي.

عدلي القيعي يعلق على مواجهة الاهلي وصن داونز

وقال عدلي القيعي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "فليتآمر الجميع على النادي الأهلي، من منظور (كفاية عليه كده) حتى الرعاة مؤكد يتدخلون لأن من مصلحتهم أن يكون هناك منافسة، مثال في اليابان كأس العالم للأندية 2006، قيل لنا إن أبو تريكة تم اختياره ثالث أفضل لاعب في البطولة، بعد مباراة الأهلي خسر برشلونة، فأخذوا رونالدينهو بدلًا من أبو تريكة، بسبب الرعاة".

وتطرق بحديثه إلى تغيير موعد مباراة الأهلي وصنداونز: "يريدون أن يُضايقوك بفكرة الأرض والملعب، الاتحاد الإفريقي كان يقول إن الفريق الذي لا يمتلك ملعبًا يلعب عليه ليلًا فليلعب خارج ملعبه".