"أولد ترافورد" يستضيف مباراة ديربي مانشستر بين اليونايتد والسيتي

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أحمد جودة - القاهرة -



يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، مباراة ديربي مانشستر بين اليونايتد والسيتي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين الأحد، في الجولة العاشرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

يخوض مانشستر يونايتد، اليو الأحد، في تمام الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة مواجهة من العيار الثقيل، عندما يستضيف جاره السيتي، في إطار الجولة العاشرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب "أولد ترافورد" المباراة النارية التي تجمع بين صاحب الأرض مانشستر يونايتد بغريمه الأزلي وعدوه اللدود مانشستر سيتي لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يسعى مان يونايتد لتحقيق الفوز لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز يقربه من مراكز المقدمة بالدوري الإنجليزي.

وفي المقابل، يطمح «السيتزن» لتحقيق الثلاث نقاط من أجل مواصلة المشوار نحو اللقب. ومنافسة كل من أرسنال الوصيف وتوتنهام المتصدر.

موعد مباراة ديربي مانشستر

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية ديربي مانشستر في تمام الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة ديربي مانشستر

ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد عبر قناة BeIN Sports Premium 1 HD

وكانت أخر مباراة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز علي ملعب أولد ترافورد، قد انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف.

اليونايتد يدخل المباراة محتلًا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، أما السيتي يحتل المركز الثالث برصيد 21 نقطة خلف ارسنال صاحب الوصافة بفارق 3نقاط وعن المتصدر توتنهام بـ6 نقاط