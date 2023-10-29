نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الانجليزي.. ليفربول يواجه نوتنجهام فورست في أنفيلد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض فريق ليفربول، اليو الأحد، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة مواجهة، عندما يستضيف نوتنجهام فورست، في إطار الجولة العاشرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتضن ملعب أنفيلد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست، اليوم الاحد، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الانجليزي

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023، علي استاد أنفيلد، وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الخامسة بتوقيت أبوظبي.

يحتل ليفربول المركز الرابع حاليا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، جمعهم خلال 9 مباريات وحقق الفوز في 6 مباريات مقابل تعادلين وخسارة وحيدة وسجل الفريق 20 واستقبل 9، بينما يتواجد نوتنجهام فورست في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، جمعهم خلال 9 مباريات وحقق الفوز في مبارتين والتعادل في 4 مواجهات وخسارة 3 وسجل الفريق 10 أهداف واستقبل 12.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الانجليزي



القناة الناقلة لمباراة ضد نوتنجهام فورست في الجولة العاشرة من بطولة البريمير ليج هي beIN Sports HD 1 Premium الناقل الحصري والرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي.

يحتل ليفربول المركز الرابع حاليا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، جمعهم خلال 9 مباريات وحقق الفوز في 6 مباريات مقابل تعادلين وخسارة وحيدة وسجل الفريق 20 واستقبل 9، بينما يتواجد نوتنجهام فورست في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، جمعهم خلال 9 مباريات وحقق الفوز في مبارتين والتعادل في 4 مواجهات وخسارة 3 وسجل الفريق 10 أهداف واستقبل 12.

