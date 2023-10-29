نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري المصري.. طلائع الجيش يستقبل سراميكا على استاد جهاز الرياضة العسكري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستقبل فريق طلائع الجيش فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء، فريق سراميكا على استاد جهاز الرياضة العسكري، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدورى المصري 2023/ 2024.

موعد مباراة طلائع الجيش وسيراميكا في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن تقام مباراة طلائع الجيش وسراميكا اليوم الاحد، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وطالب بسيونى لاعبيه باستعادة التركيز بداية من المباراة لاستعادة الانتصارات مرة أخرى، بعد تعرضه للخسارة من المصري البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.

بينما حذر «الرمادى» مدرب سيراميكا، المهاجمين من إهدار الفرص ومحاولة استغلالها وترجمتها لأهداف لمساعدة الفريق للتقدم في جدول الدورى، مشيدا بالمدافعين والحفاظ على نظافة شباكه.

القناة الناقلة لمباراة

وتذاع مباراة طلائع الجيش وسراميكا، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الفريقين بالدوري

ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 لقاءات حقق الفوز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكهم 3 أهداف.

ويتواجد فريق سيراميكا المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى المصري برصيد 4 نقاط، جمعها من 3 مواجهات، حيث فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر أيضا مباراة، سجل لاعبو سيراميكا 3 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف أيضا.