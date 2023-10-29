نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة أتلتيكو مدريد ضد ديبورتيفو الافيس اليوم الأحد في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرغب العديد من متاعبي كرة القدم في كافة أنحاء العالم، معرفة توقيت مباراة الفريق الكروي الأول بنادي أتلتيكو مدريد ضد نظيره ديبورتيفو الافيس، في اللقاء الذي سيجمع بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 28 أكتوبر لعام 2023، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ألافيس اليوم في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام أحداث المباراة على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن منافسات الليجا.

موقف الفريقين بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة من 9 مبارايات، بينما يحتل ألافيس المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط من 10 مبارايات.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ألافيس اليوم في الدوري الإسباني

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحديدا عبر قناة bein sports HD 3 بتعليق المعلق خالد الحدي.