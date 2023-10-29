نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فوزه على الزمالك.. مدرب إنبي يتوقع نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي، أن حديثه مع اللاعبين بين شوطي مباراة الزمالك كان له دور كبير في انتعاش الفريق خلال الشوط الثاني.

وحقق فريق إنبي الانتصار ضد الزمالك، أول أمس، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

تصريحات تامر مصطفى مدرب إنبي

وقال تامر في تصريحات عبر برنامج كورة كل يوم:"ثقتي كانت كبيرة في اللاعبين ودرسنا الزمالك جيدا ولم أغير طريقة لعبي في المباراة وفرضنا أسلوبنا منذ البداية".

وواصل:"البلعوطي لم يظهر في أي فرصة خطيرة خلال اللقاء وهذا أمر إيجابي كبير".

وعن مباراة الأهلي وصن داونز:"أتوقع تأهل الأهلي على حساب صن داونز".

