نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة ديبورتيفو الافيس.. جريزمان وموراتا في الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي تشكيل الفريق الكروي الأول بنادي أتلتيكو مدريد أمام نظيره ألافيس، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة مساء اليوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الليجا.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة ألافيس اليوم الأحد في الدوري الإسباني

من المتوقع أن يدخل أتلتيكو مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: مولينا، أزبيليكويتا، فيتسل، هيرموسو، يورينتي.

خط الوسط: دي بول، كوكي، ساؤول.

خط الهجوم: موراتا، جريزمان.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ألافيس اليوم في الدوري الإسباني

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحديدا عبر قناة bein sports HD 3 بتعليق المعلق خالد الحدي.