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أحمد جودة - القاهرة -

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن فريقه أضاع الفوز أمام زد ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

فرج عامر: الحكم ظلم سموحة أمام زد والأخطاء الفردية السر فى التعادل

وقال فرج عامر فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" سموحة أضاع الفوز أمام فريق زد اليوم ضمن مباريات الدوري، وكنا أقرب للفوز، ولكن الأخطاء التحكيمية بجانب أخطاء اللاعبين الفردية أضاعت الفوز بالثلاث نقاط اليوم.

وأضاف:" حكم مباراة اليوم لم يقم بإعطاء فريق سموحة حقوقه، وأري أن هناك لاعبين فى سموحة أضاعوا الفوز اليوم، بسبب أخطاء فردية غريبة.

وأتم:" نادي سموحه يملك لاعبين مميزين هذا الموسم والموسم الحالي نملك لاعبين رائعين.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تعادل أمام زد ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

