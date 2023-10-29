نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة القمم.. موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مع نظيره فريق مانشستر يونايتد، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مواجهة الديربي، بين فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 مساء اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023، على ملعب أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر.

وستنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد في المركز الثامن برصيد 15 نقطة

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد عبر قناة beIN Sports 1HD.