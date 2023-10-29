نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الأهلي اليوم.. تحذير للحكم البنيني وجلسة خاصة مع الجوكر واستقبال حافل لبيرسي تاو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الأهلي اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة الحمراء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الأهلي على مدار ال24 ساعة الماضية على النحو التالي:

تحذير "الكاف" للحكم البنيني

تنطلق مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي في الثالثة عصر الأحد، وذلك بصافرة الحكم الدولي البنيني لويس ديجيندو.

وحذر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" حكم المباراة من الوقوع في أخطاء ساذجة تؤثر على مجريات المباراة، وكذلك الخروج بالمباراة بشكل يليق بالبطولة، ومنع تكرار أخطاء الحكام في المباريات الماضية.

جلسة خاصة مع الجوكر

اختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مرانه على الملعب الرئيسي للمباراة، اليوم السبت وذلك في ختام تدريباته قبل خوض المباراة غدا.

وعقد المدرب العام لفريق الأهلي سامي قمصان، جلسة خاصة مع اللاعب أكرم توفيق، وذلك للاطمئنان على مستواه البدني، ومراحل تماثله للشفاء، من أجل العودة للمشاركة في المباريات المقبلة.

وانضم اللاعب أكرم توفيق لبعثة الفريق في رحلة جنوب إفريقيا، حيث المباراة المرتقبة أمام فريق صنداونز.

استقبال حافل لتاو على أرضه

عزم مشجعي فريق صنداونز الجنوب أفريقي، على تقديم التحية للاعب بيرسي تاو مهاجم القلعة الحمراء، ولاعب فريق صنداونز السابق.

وحرص العديد من الأطفال على التقاط الصور التذكارية مع اللاعب بيرسي تاو، وكذلك مصافحته وتبادل الحديث معه.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي في الثالثة عصر الغد، بين فريق الأهلي ونظيره فريق صنداونز.

تغييرات في طريقة وتشكيل كولر

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره فريق صنداونز الجنوب أفريقي، في الثالثة عصر الأحد، وذلك في إطار مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي.

ويسعى السويسري مارسيل كولر في الخروج بنتيجة إيجابية من بريتوريا، ولذلك تدور العديد من الخطط الفنية للمدرب قبل مواجهة الغد.

ومن المقرر أن يكون هناك تغيير في طريقة لعب المدرب، وكذلك الدفع بالثلاثي الغائب عن المباراة السابقة، كل من:

ياسر إبراهيم وأحمد نبيل "كوكا" واللاعب رضا سليم.



سيدات الأهلي تهزم سبورتنج

نجح فريق كرة اليد سيدات بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره فريق سبورتنج السكندري، بنتيجة 20-19.

ويقود فريق سيدات الأهلي المدير الفني محمد عادل، الذي نجح في تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد الفوز في مباراة الأمس على فريق سموحة السكندري.

