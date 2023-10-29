تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، على تشكيل الشياطين الحمر، لمواجهة الديربي أمام نظيره فريق مانشستر سيتي، والتي ستقام مساء اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مواجهة الديربي، بين فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 مساء اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023، على ملعب أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر.

وستنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - رافائيل فاران - هاري ماجواير - سيرجو ريجيلون.

خط الوسط: كاسيميرو - إريكسن - برونو فيرنانديز.

وفي الهجوم: أنطوني - ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد عبر قناة beIN Sports 1HD.