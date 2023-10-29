نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. حقيقة رحيل أوسوريو وموعد العودة للتدريبات ومدافع الفريق أول الراحلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -





شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الزمالك اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة البيضاء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الزمالك على مدار الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي:

حقيقة رحيل أوسوريو

تلقى فريق الزمالك الهزيمة الأولى له في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مساء أمس الجمعة أمام نظيره فريق إنبي بهدفين مقابل هدف، وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة من البطولة.

وأجل مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، فتح ملف رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القلعة البيضاء، وذلك عقب الهزيمة أمام إنبي.

وجاء تأجيل رحيل المدرب، نظرًا لمستحقاته المتأخرة منذ شهرين، وكذلك الشرط الجزائي في عقد المدرب بواقع راتب شهرين.

موعد عودة الزمالك للتدريبات

يستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل، وذلك عقب الراحة التي حصل عليها الفريق عقب مباراة إنبي الماضية.

ويستعد الفارس الابيض لمواجهة فريق زد في الجولة السادسة من بطولة الدوري، وذلك في السابعة من مساء الجمعة القادم.



مدافع الزمالك في كشف الراحلين

كشف مصدر خاص للفجر الرياضي، عن تواجد اللاعب محمد عبد الغني في قائمة المرشحين للرحيل عن القلعة البيضاء في الفترة القادمة.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في حل أزمة القيد قبل انتقالات يناير، وذلك من أجل دعم الفريق الأول بصفقات جديدة.



براعم الزمالك تدعم فلسطين

نجح فريق الزمالك مواليد 2014 على نظيره فريق وراق الحضر بهدف نظيف، سجله اللاعب عصام عصام، وذلك في إطار مباريات المجموعة الأولى من دوري براعم الجيزة.

وحمل لاعبو فريق الزمالك علم دولة فلسطين العربية الشقيقة قبل بداية المباراة، تضامنًا مع القضية الفلسطينية ضد العدو الصهيوني المحتل.

