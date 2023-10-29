جوارديولا يستقر على تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة مانشستر يونايتد في البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي؛ على تشكيل الفريق السماوي لمواجهة الديربي أمام نظيره فريق مانشستر يونايتد، والتي ستنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 28 من شهر أكتوبر الجاري، في الدوري الإنجليزي الممتاز

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مواجهة الديربي، بين فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 مساء اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023، على ملعب أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر.

وستنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: جوسكو جفارديول - جون ستونز - روبن دياز - كايل ووكر.

خط الوسط: رودري - ماتيو كوفاشيتش- دوكو - جوليان ألفاريز - بيرناردو سيلفا.

وفي الهجوم: إرلينج هالاند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد عبر قناة beIN Sports 1HD.