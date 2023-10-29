نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يكشف عن الحافلة الجديدة لفريق الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الصحفة الرسمية للنادي الإسماعيلي على الفيس بوك على الإعلان عن حافلة جديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي.

الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الداخلية في دوري نايل

واصل النادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة الداخلية في دوري نايل.

ويتجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي إلي القاهرة غدًا استعدادًا لمواجهة الداخلية في دوري نايل.

وخسر الإسماعيلي من نظيره فاركو بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة الداخلية ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على ستاد السلام.

