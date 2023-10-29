نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سقوط أمطار وأجواء صعبة.. ماذا ينتظر الأهلي أمام صن داونز في بريتوريا ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق الأهلي مع فريق صن داونز، اليوم الأحد 29 أكتوبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في بريتوريا، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

الطقس المتوقع لمباراة الأهلي وصن داونز

وحسب موقع "AccuWeather" الخاص برصد أحوال الطقس حول العالم، بأن من المتوقع أن يكون هناك سقوط أمطار على مدار اليوم، وأيضا احتمالية تواجد عواصف رعدية على بعض المناطق في بريتوريا.

ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 23، والصغرى 8 درجات، وستكون نسبة الرطوبة 55%، وسوف تصل سرعة الرياح إلى 19 كم/ساعة.

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز

وتُقام المباراة بين فريقي الأهلي وصن داونز في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

