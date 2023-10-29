نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية.. الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات مع أحمد فتوح وزيزو (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت في الأيام الأخيرة، أخبار قريبة حول مفاوضات إدارة النادي الأهلي مع نجمي منافسه التقليدي، نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وكان آخر اللاعبين الذين انضموا من صفوف الفارس الأبيض إلى الأهلي، إمام عاشور، الذي وقع للقلعة الحمراء قادما من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي.

- القيعي يكشف حقيقة مفاوضات نجمي الزمالك

وعلق عدلي القيعي رئيس شركة النادي الأهلي، على مفاوضات الأحمر لضم أحمد فتوح وزيزو من الزمالك قائلا:" الأمر ليس أحمد فتوح أو زيزو فقط، ولا اسامه جلال وإسلام عادل، الطبيعي أن تدخل في مفاوضات مع لاعبين اقتربت عقودهم من الانتهاء".

وتابع:" هذا أمر طبيعي لتدعيم صفوفك، ولكن يجب توافر شرطين، أن لا يوجد أي تحايل أو تصرف غير قانوني، والثاني عو عدم تحريض اللاعب على الانقلاب أو افتعال أزمات مع ناديه".

على جانب آخر، تسعى الإدارة الجديدة لنادي الزمالك، في حسم الاتفاق حول تجديد عقد نجمي الفريق في الفترة الحالية، وتعديل عقودهم إلى قيمة مالية مناسبة.