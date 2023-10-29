نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عدلي القيعي يكشف كواليس أزمة أحمد عبد القادر فهل سيرحل من الأهلي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم عدلي القيعي، رئيس شركة النادي الأهلي، مصير نجم الفريق أحمد عبد القادر، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وانتشرت أنباء مؤخرا، حول وجود أزمة قوية بين المدير الفني للأهلي، السويسري مارسيل كولر، واللاعب بسبب بعض التصرفات على منصات السوشيال ميديا.

- القيعي يحسم مصير عبد القادر

وأكد عدلي القيعي في تصريحاته لبرنامج جمهور التالته مع إبراهيم فايق:" كولر أكد في جميع تصريحاته السابقة، أنه لا يمتلك لاعب أساسي وآخر احتياطي، الأولوية لمن يجتهد في المران ويعطي 100% من مستواه الفني".

وتابع:" المدرب يختار لكل مباراة التشكيل المناسب لها دون النظر إلى الأسماء، ولا توجد أزمة شخصية بين اللاعب والمدرب والدليل أنه لم بتم استبعاد اللاعب من قوائم الفريق، ولكن له دوره رغم وجود عدم اقتناع من عبد القادر بشأن تعليمات المدرب حول السوشيال ميديا".

واختتم:" أطالب من عبد القادر التركيز التام، واستبعاده من مباراة صن داونز لعدم الجاهزية لتلك المباراة كوجهة نظر المدرب، ورحيله حال وجود عرض أمر يخصه هو فقط، هو من يقرره".

