نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص - تأجيل بعض مباريات الدوري الممتاز للكرة النسائية لمواجهة منتخب مصر أمام الكونغو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علم "دوت الخليج الرياضي" من مصدر موثوق، صدور قرار خلال الساعات المقبلة من لجنة المسابقات للكرة النسائية بالاتحاد المصري لكرة القدم فيما يخص إنتظام مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية خلال فترة منافسات منتخب مصر للشابات تحت 20 عام.

تأجيل بعض مباريات الدوري الممتاز للكرة النسائية

وأكد مصدرنا عن قيام لجنة المسابقات بتأجيل مباريات الفرق التي تضم لاعبات ضمن صفوف منتخب مصر للشابات فقط، ذلك مع انتظام باقي مباريات الدوري الممتاز لباقي الفرق المشاركة في الدوري بشكل طبيعي كما ورد في جدول المسابقة.

ويترتب على ذلك تأجيل مباريات أندية بيراميدز ووادي دجلة وتوت عنخ آمون وبعض الاندية التي تضم بين صفوفها لاعبات في منتخب مصر في الفترة من 3 نوفمبر إلى 19 نوفمبر المقبل.

ويأتي ذلك تزامنًا مع تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات تحت 20 عام، وكان قد حدد الاتحاد الأفريقي "كاف" مواعيد مواجهة منتخب مصر أمام نظيره الكونغو بحيث تقام مباراة الذهاب في الكونغو يوم 10 نوفمبر،و مباراة العودة ستقام في مصر بستاد الاسكندرية يوم 19 نوفمبر المقبل.

و كان قد حقق منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما فوزًا تاريخيًا عريضًا على منتخب ساو تومي بنتيجة 11-0 على ستاد الاسكندرية بعدما فاز منتخب مصر في مباراة الذهاب بسباعية نظيفة ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب 18-0 لمنتخبنا الوطني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للشابات في كولومبيا 2024.

وتشرف على ملف كرة القدم النسائية دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة إتحاد كرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشابات تحت 20 عام كلًا من محمد كمال مديرا فنيا، ريهام عبدالحكيم مدربا عاما، محمد عرفات مدرب حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، د. إيمان كمال طبيب المنتخب، ود. ميريت مونيس إخصائي علاج طبيعي، حنان حامد أخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب، أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.

