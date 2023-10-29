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أحمد جودة - القاهرة - يشارك الياس الجلاصي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري في مران اليوم الأحد على ملعب ستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة نظيره فريق البنك الأهلي الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من دورى NILE.

إلياس الجلاصي يشارك في مران المصري بعد تعافيه من إصابة الضامة

خضع إلياس الجلاصي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لبرنامج تأهيلي مكثف وذلك بعد إصابته بشد في العضلة الضامة والتي تسببت في عدم مشاركته في مباراة الأخيرة أمام بيراميدز بالجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.

ومن ناحية أخري، أكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أن الحالة العامة للمصابين بالفريق مطمئنة للغاية، مؤكدًا أن الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي فضل عدم المجازفة بالدفع بالمحترف التونسي فخر الدين بن يوسف خلال مباراة الأمس أمام بيراميدز وذلك بعدما شعر اللاعب بشد في العضلة الأمامية خلال فترة الإحماء، وهو الأمر الذي دفع بالجهاز الفني لإخراجه من التشكيل الأساسي والدفع بحسام جريشة.

أضاف الشحات أن اللاعب خضع اليوم لفحوصات طبية بالأشعة التشخيصية وهي التي أكدت إصابة اللاعب بشد في العضلة الأمامية.

وأشار محمد الشحات أن اللاعب ميدو جابر يعاني حاليا من إجهاد في منطقة الحوض نتيجة إصابته بالتهاب في عظام الحوض وهو الأمر الذي يستلزم خضوعه لبرنامج علاجي مكثف يبدأ في نهايته الانتظام في تدريبات الفريق الجماعية.

وأضاف طبيب الفريق أن اللاعب محمد دبش قد اقترب من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعدما اقترب برنامج التأهيلي لعلاجه من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية من نهايته.