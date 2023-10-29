نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. عنصرية فينسيوس وتوهج بيلينجهام وغضب جماهير تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأحد الموافق 29-10-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:

عنصرية فينسيوس

أصدر فريق الكرة الأول بنادي برشلشونة الاسباني بيانًا رسميًا بخصوص بعض الأمور التي تعرض لها البرازيلي فينسيسوس جونيور مهاجم الملكي خلال الكلاسيكو الأخير الذي أقيم يوم أمس السبت على ملعب لويس كومبانيس.

وذكر النادي الكتالوني في بيانه أن النادي سوف يدافع دائمًا وابدًا عن كافة القيم الخاصة بكرة القدم وسيحقق في أي إهانات عنصرية قد حدثت لجونيور أو غيره خلال الكلاسيكو الذي حسمه الملكي بنتيجة 2-1.

توهج بيلينجهام

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية أن بيلينجهام تعمد مفاجأة لاعبي البارسا بالتسديد من خارج منطقة الجزاء في الهدف الأول خلال الكلاسيكو الذي جمع الفريقان يوم أمس السبت.

وقالبيلي في تصريحات لقناة الريال أنه تسلم الكرة على مشارف منطقة الجزاء وكنت أقول منذ أسابيع انني بحاجة للتصويب من خارج المنطقة.

وأضاف:" ربما يثق المنافسون في أني سأحاول الدخول إلى منطقة الجزاء أو التمرير لزميل، وأردت مفاجأتهم بالتصويب من خارج المنطقة هذه المرة".

غضب جماهير تشيلسي

يشعر جمهور نادي تشيلسي بالغضب عقب الخسارة على يد برينتفورد بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما أمس لحساب مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وحاول واحد من المشجعين مضايفة السنغالي نيكولاس جاكسون في نهاية الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل 0-0 أثناء مرور اللاعب في النفق المؤدي لغرف الملابس قبل ان يتدخل بوكتينيو وقفز دفاعًا عن اللاعب لمنع المشجع من التلفظ ضده.