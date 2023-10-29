نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة نظيره فريق نوتنجهام فورست، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق نوتنجهام فورست، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.



وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق نوتنجهام فورست، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.