نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نوتنجهام فورست اليوم الأحد.. هل يبدأ صلاح أساسيًا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره فريق نوتنجهام فورست، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق نوتنجهام فورست، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق نوتنجهام فورست، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتنجهام فورست

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ماتيب، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: ريان جرافينبيرش، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، ديوجو جوتا.