نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي الأقرب وصلاح في الصورة.. تعرف على موعد تسليم الكرة الذهبية والقنوات الناقلة وقائمة المرشحين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق في التاسعة من مساء الغد فعاليات حفل توزيع الفائز بالكرة الذهبية (البالون دور) وذلك في العاصمة الفرنسية باريس، لمعرفة الأفضل في العالم عن العام الحالي 2023.

موعد تسليم الكرة الذهبية والقنوات الناقلة وقائمة المرشحين

وتنقل مراسم الحفل عبر قناة أون تايم سبورت الفضائية، وكذلك قناة بي أن سبورتس الإخبارية.

ومن المقرر أن تقدم الجائزة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، وذلك لأفضل لاعب في العالم وأفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب صاعد وأفضل لاعبة كرة القدم في العالم.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة البالون اللاعب المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وكذلك اللاعب المغربي ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال السعودي.

ووفقًا للتقارير صحفية عالمية، يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي القاطن في صفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي، الأقرب لحصد الجائزة، منافسة مع النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم 2023، على النحو التالي:

1 - محمد صلاح (ليفربول).

2 - ياسين بونو (الهلال).

3 - كريم بنزيما (اتحاد جدة السعودى).

4 - أندريه أونانا (مانشستر يونايتد).

5 - جوشكو جفارديول (ومانشستر سيتى).

6 - بوكايو ساكا (أرسنال).

7 - كيفين دى بروين (مانشستر سيتى).

8 - جود بيلينجهام (ريال مدريد).

9 - برناردو سيلفا (مانشستر سيتى).

10 - كولو موانى (باريس سان جيرمان).

11 - إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي).

12 - كفارا تسيخيليا (نابولي).

13 - روبن دياز (مانشستر سيتي).

14 - نيكولو باريلا (إنتر ميلان).

15 - إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا).

16 - جمال موسيالا (بايرن ميونخ).

17 - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

18 - مارتين اوديجارد (أرسنال).

19 - جوندوجان (برشلونة).

20 - جوليان ألفاريز (مانشستر سيتى).

21 - ليونيل ميسي (إنتر ميامي).

22 - أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد).

23 - رودري (مانشستر سيتي).

24 - روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة).

25 - لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان).

26 - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

27 - هاري كين (توتنهام).

28 - لوكا مودريتش (ريال مدريد).

29 - فيكتور أوسيمين (نابولي).

30 - كيم مين جاي (نابولي)