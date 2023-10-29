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أحمد جودة - القاهرة - كشف هادي خشبة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن الثلاثي الأفضل للعب في خط وسط الأهلي أمام صن داونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

هادي خشبة يكشف الثلاثي المرشح للمشاركة في وسط ملعب الأهلي ضد صن داونز



وقال خشبة في تصريحات لبرنامج "طويلة وعالية" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الثلاثي الأنسب في رأيي، هو اليو ديانج مع مروان عطية، بالإضافة إلى كوكا".



وأضاف: "أليو ديانج لديه أزمة عندما يقترب من منطقة الـ 18 ولا يستطيع التصرف بالكرة، عليه الالتزام بالجانب الدفاعي وعدم الزيادة بالكرة، ونفس الأمر بالنسبة لمروان عطية".



وواصل: "مروان عطية عليه أن يلتزم بالجانب الدفاعي من أجل تقليل الضغط على خط الدفاع، أما كوكا فسيكون أفضل الخيارات للقيام بدور حمدي فتحي الذي يتمثل في الزيادة العددية ولعب الكرات الطولية".



وأردف خشبة: "إمام عاشور لاعب مميز واستفاد به الأهلي في انتقالات الصيف، لو كان متاح في مباراة الذهاب كان سيكون خيار أفضل من كوكا".



وأختتم: "إمام عاشور يقوم بالأداء الدفاعي والهجومي بشكل مميز وخسرنا جهوده في مباراة الذهاب، يجب أن يتأهل بشكل جيد من أجل أن يكون سليم 100% وحتى لا تتكرر الإصابة".