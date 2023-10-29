نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-10-2023 في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح توتنهام في خطف صدارة الدوري الإنجليزي برصيد ٢٦ نقطة في الموسم الحالي من آرسنال الذي يحتل المركز الثاني برصيد ٢٤ نقطة يليه مانشستر سيتي برصيد ٢١ نقطة.

استعاد توتنهام ذاكرة الانتصارات في الموسم الحالي، حيث خاض ١٠ مباريات، فاز في ٨ مباريات وتعادل في مبارتين ولم يخسر أي مباراة.

يسعى مانشستر سيتي لمواصلة سلسلة انتصاراته وخطف صدارة البريميرليج عندما يواجه غدا غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في الخامسة والنصف مساء بتوقيت مصر.

وستقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة البطولات العالمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنقل أحداث مباريات الدوري الإنجليزي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي جدول باقي مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي والمقرر إقامتها اليوم الأحد

• ويستهام يونايتد وإيفرتون الساعة ٣ عصرا بتوقيت مصر

• أستون فيلا ولوتون تاون الساعة ٤ عصرا بتوقيت مصر

. برايتون وفولهام الساعة ٤ عصرا بتوقيت مصر

• ليفربول ونوتينجهام فورست الساعة ٤ عصرا بتوقيت مصر

• مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الساعة ٥:٣٠ مساء بتوقيت مصر