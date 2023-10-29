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أحمد جودة - القاهرة - تحدث هادي خشبة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن تعديل موعد مباراة الذهاب أمام صن دوانز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.

نجم الأهلي السابق يتحدث عن تعديل مواجهة صن داونز في دوري السوبر الافريقي

وقال خشبة في تصريحات لبرنامج "طويلة وعالية" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الأداء الحركي للاعب يتأثر بالموعد المناسب له".



وتابع: "الأهلي يحتاج أن يتدرب لمدة أسبوع على الأقل على اللعب عصرًا قبل مواجهة صن داونز، ولكن هذا قدر الأهلي أن يلعب في ظروف صعبة".



وواصل: "لا يوجد دليل مادي ان تتهم أحد بأنه هناك تدخلات لعرقلة النادي الأهلي ولكن هناك شواهد".



وأضاف: "الأهلي يعاني كثيرًا في البطولات الإفريقية بسبب أنه يتوج بالعديد من البطولات، المنافسين لديهم قوة في الاتحاد الإفريقي بالتأكيد ومن مصلحتهم إضعاف الأهلي من أجل أن يكونوا أقوى"

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وأردف خشبة: "يبقى السؤال، هل يستخدم المنافس أدواته من أجل عرقلة الأهلي؟ هذا أمر لا يمكن حسمه لأنها نوايا".

