موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري السوبر الافريقي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم الأحد، على ملعب لوفتس فيرسيفيلد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة المارد الأحمر ضد صن داونز الجنوب إفريقي، في دوري السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة للمباراة.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة.

وفاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري السوبر الإفريقي

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لمواجهة نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم الأحد، على ملعب لوفتس فيرسيفيلد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز

وتنقل مباراة الأهلي وصن داونز على الهواء مباشرة، من خلال شبكة قنوات بي إن سبورت وأبو ظبي الرياضية الإماراتية، بجانب شبكة قنوات أون تايم سبورت في مصر.