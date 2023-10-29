تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة صن داونز في بطولة دوري السوبر الافريقي

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق القلعة الحمراء في كل مكان، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في مواجهة نظيره صن داونز، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الأحد، على ملعب لوفتس فيرسيفيلد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للمارد الأحمر في مواجهة صن داونز ضمن منافسات دوري السوبر الإفريقي للموسم الحالي.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة.

وفاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري السوبر الإفريقي

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لمواجهة نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم الأحد، على ملعب لوفتس فيرسيفيلد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صنداونز

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري مارسيل كولر أمام أبناء البافانا بافانا، بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم.

خط الوسط: أليو ديانج، ومروان عطية، ومحمد مجدي افشة، ورضا سليم، وبيرسي تاو.

‏خط الهجوم: محمود كهربا.