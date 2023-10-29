نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق النادي الأهلي، عن تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، فين المباراة المقرر لها مساء اليوم اليوم الأحد، على ملعب لوفتس فيرسيفيلد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة المارد الأحمر ضد صن داونز، ضمن منافسات دوري السوبر الإفريقي للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري السوبر الإفريقي

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لمواجهة نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم الأحد، على ملعب لوفتس فيرسيفيلد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز

وتنقل مباراة الأهلي وصن داونز على الهواء مباشرة، من خلال شبكة قنوات بي إن سبورت وأبو ظبي الرياضية الإماراتية، بجانب شبكة قنوات أون تايم سبورت في مصر.

تردد قناة أون تايم سبورتس

تردد القناة: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل صحيح الخطأ: 6/5.