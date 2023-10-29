غير متوقع.. تشكيل الأهلي اليوم أمام صن داونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، تشكيل الفريق لمواجهة صن داونز، عصر اليوم الأحد، الموافق الـ29 من أكتوبر 2023، في ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري السوبر الإفريقي.

تشكيل الأهلي أمام صن داونز

وفاجأ كولر الجميع بالدفع بمهاجمه صلاح محسن من بداية اللقاء، فحيث قرر الاعتماد عليه في مركز المهاجم الصريح، إلى جانب وضع اللاعبين رضا سليم وحسين الشحات كقاعدة مثلث مقلوب.

وقرر السويسري كولر خوض مباراته أمام صن داونز الجنوب إفريقي بتشكيل مكون من الشناوي في حراسة المرمى، أمامه رباعي الدفاع - من اليسار إلى اليمين- علي معلول رامي ربيعة محمد عبدالمنعم ومحمد هاني، وبالوسط أليو ديانج ومروان عطية وأفشة، فيما يلعب بالثلاث حسين الشحات ورضا سليم وصلاح محسن في الهجوم.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز بذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري السوبر الإفريقي، في الثالثة عصرا بتوقيت الثاهرة الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة بتوقيت الإمارات