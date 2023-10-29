نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي لمواجهة صنداونز في الدوري الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة صن داونز، في نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز، بعد قليل في بريتوريا ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي، في مواجهة مرتقبة بين الطرفين على بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

وكان المارد الأحمر، نجح في التأهل إلى نصف نهائي البطولة على حساب سيمبا التنزاني بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق بمجموع المباراتين، وتأهله جاء بعد التعادل خارج الأرض بهدفين لكل فريق.

بينما تأهل صن داونز إلى نصف نهائي البطولة، بعد عبور نادي بترو أتلتيكو الأنجولي، بهدفين دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية.

تشكيل الأهلي لمواجهة صنداونز

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن.

