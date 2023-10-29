نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الوحدة الإماراتي يعلن فسخ التعاقد مع بيتسو موسيماني بالتراضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الوحدة الإماراتي فسخ التعاقد مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بالتراضي.

سبب فسخ التعاقد مع بيتسو موسيماني

بسبب سوء نتائج نادي الوحدة الإماراتي في الدوري الاماراتي حاليًا وفي دوري أبطال أسيا.

ويبحث مجلس إدارة نادي الوحدة الإماراتي عن مدير فني جديد يقود الفريق في الفترة القادمة خلفًا للمدير الفني السابق بيتسو موسيماني.

وخسر الوحدة من اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري الخليج العربي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي لمواجهة عجمان ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري الخليج العربي والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ملعب عجمان.

