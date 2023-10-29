عاجل..قرار استثنائي من محمود الخطيب قبل مواجهة الأهلي وصن دوانز

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أحمد جودة - القاهرة - وضع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب قرارًا استثنائيا قبل مواجهة الأهلي وصن دوانز بنصف نهائي الدوري الافريقي.

قرار استثنائي من محمود الخطيب قبل مواجهة الأهلي وصن دوانز

وقال الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه " ملعب ON Time".على قناة أون تايم سبورتس: "محمود الخطيب وضع جائزة مالية للاعبي الفريق في حالة الفوز على صن داونز في مباراة دور نصف النهائي من الدوري الافريقي".

واضاف:" هذه المكافأة خارج لائحة الأهلي،لان البطولة خارج اللائحة وجائزتها 4 مليون دولار بالطبع المارد الأحمر يسعى للوصول للفوز بها ".

وواصل: "جماهير الأهلي قلقانة لما ما حدث في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي."

واختتم:" مع النادي الأهلي يكون هذا الأمر مستحيل وبالتوفيق للفريق امام صن داونز ".

ويلعب الأهلي مع صن داونز في إطار إياب نصف نهائي الدوري الافريقي،اليوم الاثنين في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب لوفتس فيرسفيلد بالعاصمة بريتوريا.