نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان المتوقع أمام نابولي في قمة الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة نابولي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطال 2023-2024.

موعد مباراة ميلان ونابولي في الكالتشيو

يلتقي نابولي مع ضيفه الروسونيري الأحد الموافق 29/10/2023 على ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل أبناء الجنوب، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ميلان المتوقع ضد نابولي

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: ثيو هيرنانديز، كالولو، فيكايو توموري، كالابريا.

الوسط: رادي كرونيتش، يونس موسى، تيجاني رينديرز

الهجوم: كريستيان بوليسيتش، أوليفيه جيرو، رافائيل لياو

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، فيما يأتي نابولي في المركز الرابع برصيد 17 نقطة

