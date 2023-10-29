نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام يونايتد في الديربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على تشكيل فريقه الذي سيخوص بِه مواجهة مانشستر يونايتد، في مباراة القمة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ديربي مانشستر 2023-2024

يلتقي مان يونايتد مع ضيفه المان سيتي يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023 على ملعب أولد ترافورد، في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام الشياطين الحمر

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: ووكر – ستونز – روبن دياز – جفارديول

خط الوسط: رودري – بيرناردو سيلفا – فودين

خط الهجوم: جوليان ألفاريز – هالاند – جيريمي دوكو

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد مان يونايتد في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

