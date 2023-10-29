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أحمد جودة - القاهرة - أعلن خالد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، تشكيل الفريق اللبني لمواجهة أسوان بعد قليل ببطولة الدوري المصري الممتاز.

خالد عيد يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة أسوان



وجاء تشكيل الفريق أمام أبناء الجنوب على النحو التالي:



عمرو شعبان، عمرو الجزار، أحمد طارق، عبد الرحمن بودي ، محمد جابر ، شيكو محارب ، محمود غالي ،محمد حجازي ، عبده يحيـى، تشارلز باسي ، عمرو مصطفى.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بعد قليل في تمام الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

وتنقل مباراة غزل المحلة وأسوان من خلال شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

