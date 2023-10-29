الرياضة

لاعبو الأهلي يتفقدون أرضية ملعب لوفتوس فيرسفيلد قبل مواجهة صنداونز

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أحمد جودة - القاهرة - يتفقد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أرضية الملعب الذي سيجمع الفريق مع ماميلودي صنداونز في نصف نهائي الدوري الأفريقي.

ويلاقي الأهلي نظيره صنداونز في تمام الساعة الثالثة عصر، اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب دوري السوبر الأفريقي.

تشكيل الأهلي أمام صنداونز

وأعلن كولر تشكيل الأهلي أمام صنداونز والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، ومحمد عبدالمنعم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، ومروان عطية، ومحمد مجدي أفشة، ورضا سليم، وبيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن.

ويتجدد اللقاء بين الأهلي ونظيره صنداونز يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء، ضمن منافسات إياب الدوري الأفريقي.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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