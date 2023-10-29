نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار قبل مواجهة الأهلي ضد صن داونز في الدوري الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد ملعب لوفتس سيرسفيلد بمدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا، هطول الأمطار بغزارة شديدة قبل مواجهة الأهلي ضد نظيره صن داونز، في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويعد هطول الأمطار بغزارة بشرى سارة للمارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، خاصةً في ظل ارتفاع درجة حرارة الملعب في هذا التوقيت.

وكان المارد الأحمر، نجح في التأهل إلى نصف نهائي البطولة على حساب سيمبا التنزاني بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق بمجموع المباراتين، وتأهله جاء بعد التعادل خارج الأرض بهدفين لكل فريق.

بينما تأهل صن داونز إلى نصف نهائي البطولة، بعد عبور نادي بترو أتلتيكو الأنجولي، بهدفين دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية.

تشكيل الأهلي أمام صنداونز

ويخوض الأهلي بالمباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن.