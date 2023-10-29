تحذير شديد اللهجة للأهلي من شوبير قبل مباراة صنداونز في الدوري الأفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة للأهلي قبل مباراته أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة المقرر لها فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، ضمن منافسات الدوري الأفريقي.

تحذير شديد اللهجة للأهلي من شوبير قبل مباراة صنداونز

ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز، على ملعب لوفتوس فى بريتوريا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقى.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير "على إذاعة أون سبورت إف إم: "طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصن داونز بنيني، وهذا يقلقني، من بعد كوفي كودجا وهو حكم بنيني شهير، ويتولى حاليًا مسؤولية لجنة الحكام فى الاتحاد الأفريقي، وهيلعب بلدياته، أتمنى يكون عند حسن الظن".

وشدد: "حكام مورشيوس كانوا مميزين، وهناك بعض الحكام الجيدين، لكن بصفة عامة لا أعلم، شاهدنا مباراة الأهلي وسيمبا كان لنا هناك ركلة جزاء واضحة ولم يتم احتسابها ولدي بعض القلق من الحكام الأفارقة، وأتمنى تكون ظنوني كلها خاطئة".



وكان كاف قد أسند تحكيم مبارة الأهلي وصنداونز إلى طاقم تحكيم من بنين بقيادة الحكم لويس ديجيندو الذي يدير اللقاء كحكم ساحة، ويعاون إريك إيلمافو كحكم مساعد أول، والأنجولي لوبيس أوليفيرا كحكم مساعد ثانٍ، وأحمد امتياز من موريشيوس كحكم رابع.