نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صن داونز بالقوة الضاربة لمواجهة الأهلي بالدوري الافريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رولاني موكوينا عن تشكيل صن داونز لمواجهة الأهلي في ذهاب دور قبل النهائي من بطولة الدوري الافريقي.

ويلتقي الفريقان في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الافريقي بملعب لوفتوس فيرسفيلد بالعاصمة الجنوب إفريقية بريتوريا.

تشكيل صنداونز لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: ويليامز

خط الدفاع الدفاع: كيكانا – كويتيزي – خوسيلو مودو – بو طويل.

خط الوسط: موكوينا – موديبا – أليندي – ثيمبا زواني.

خط الهجوم: سيرينو – ماسيكو.

ومن جانبه أعلن مارسيل كولر عن تشكيل الأهلي وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - اليو ديانج - افشة

خط الهجوم: رضا سليم - صلاح محسن - بيرسي تاو

ويسعى الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، لكي يسهل الأمور في مباراة العودة والقاهرة وحصد بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

وتنطلق المباراة في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة عبر قناة أون تايم سبورتس، وأبو ظبي الرياضية،وبي ان سبورتس.