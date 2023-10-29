عاجل.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق نوتنجهام، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول مع نظيره فريق نوتنجهام، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب الانفليد معقل الريدز.

تشكيل ليفربول لمواجهة نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: تسيميكاس، فان دايك، كوناتي، أرنولد.

الوسط: جرافنبريش، ماك أليستير، سوبوزلاي.

الهجوم: ديوجو جوتا، داروين نونيز، محمد صلاح.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بشكل حصري داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

