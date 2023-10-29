نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجونة يتصدر ويلاحقه ثنائي الزهور في دوري القسم الثاني للكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أقيمت مواجهات الجولة الثالثة لمسابقة دوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية لموسم 2023-2024، وذلك بإقامة 5 مباريات في تلك الجولة وانتهت جميعها بفوز إيجابي لأصحاب الأرض باستثناء مباراة واحدة فقط.

الجونة يتصدر ويلاحقه ثنائي الزهور في دوري القسم الثاني للكرة النسائية

وشهدت مواجهات الجولة الثالثة من دوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية منافسة قوية على صدارة الترتيب، بعدما فاز الجونة المتصدر على ايديال بنصف دستة أهداف، واستطاع فريق السكة الحديد تحقيق الفوز على صيد المحلة بثلاثية نظيفة، ونجح بالم هيلز في الفوز على صيد الدقي بخمسة أهداف مقابل هدفين، كما نجح مركز شباب الزهور ببورسعيد في اقتناص 3 نقاط غالية بعد فوزه على فريق كفر سعد في ملعبه بثلاثية مقابل هدف واحد.

جدير بالذكر أن الجونة يتصدر جدول ترتيب دوري القسم الثاني برصيد 9 نقاط متساويًا مع كلا من مركز شباب الزهور ببورسعيد ونادي الزهور، ولكن يتفوق الجونة بفارق الأهداف، وتستمر ملاحقة ثنائي الزهور البورسعيدي والقاهري لاعتلاء الصدارة.

وكانت قد حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن عدد الأندية الصاعدة من دوري القسم الثاني إلى الدوري الممتاز للكرة النسائية هما الفرق أصحاب المركز الأول والثاني في ترتيب مسابقة دوري القسم الثاني، إضافة لهبوط آخر فريقين لدوري القسم الثالث للكرة النسائية.

