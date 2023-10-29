نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. صدمة إمام عاشور وميسي الأقرب للكرة الذهبية ورسالة قوية من تشافي وموسيماني يرحل من الوحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

إحصائية عالمية لـ مانشستر سيتي قبل مواجهة مانشستر يونايتد اليوم

وقبل انطلاق المباراة فإن نادي مانشستر سيتي في آخر 12 مباراة خاضها على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر تمكن من تحقيق الفوز في 7 مباريات منها وهو ما يمنحه أفضلية كبيرة قبل مباراة اليوم.

رسالة قوية من تشافي للاعبي برشلونة بعد هزيمة الكلاسيكو

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية فإن المدرب تشافي حفز لاعبي برشلونة بعد المباراة وقال لهم:" كنا افضل بمعظم الدقائق، الموسم سيكون طويل جدًا".

ويستعد فريق برشلونة في الوقت الحالي من أجل مواجهة نظيره فريق ريال سوسيداد يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

الوحدة الإماراتي يفسخ التعاقد مع موسيماني

بسبب سوء نتائج نادي الوحدة الإماراتي في الدوري الاماراتي حاليًا وفي دوري أبطال أسيا.

ويبحث مجلس إدارة نادي الوحدة الإماراتي عن مدير فني جديد يقود الفريق في الفترة القادمة خلفًا للمدير الفني السابق بيتسو موسيماني.

وخسر الوحدة من اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري الخليج العربي.

موعد تسليم الكرة الذهبية والقنوات الناقلة وقائمة المرشحين

ومن المقرر أن تقدم الجائزة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، وذلك لأفضل لاعب في العالم وأفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب صاعد وأفضل لاعبة كرة القدم في العالم.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة البالون اللاعب المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وكذلك اللاعب المغربي ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال السعودي.

ووفقًا للتقارير صحفية عالمية، يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي القاطن في صفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي، الأقرب لحصد الجائزة، منافسة مع النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

إلياس الجلاصي يشارك في مران المصري بعد تعافيه من إصابة الضامة

خضع إلياس الجلاصي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لبرنامج تأهيلي مكثف وذلك بعد إصابته بشد في العضلة الضامة والتي تسببت في عدم مشاركته في مباراة الأخيرة أمام بيراميدز بالجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.

ومن ناحية أخري، أكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أن الحالة العامة للمصابين بالفريق مطمئنة للغاية، مؤكدًا أن الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي فضل عدم المجازفة بالدفع بالمحترف التونسي فخر الدين بن يوسف خلال مباراة الأمس أمام بيراميدز وذلك بعدما شعر اللاعب بشد في العضلة الأمامية خلال فترة الإحماء، وهو الأمر الذي دفع بالجهاز الفني لإخراجه من التشكيل الأساسي والدفع بحسام جريشة.

شوبير يكشف صدمة إمام عاشور

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن هناك أزمة بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وإمام عاشور لاعب المارد الأحمر.

وكشف شوبير سر الأزمة بين عاشور وكولر، والتي ظهرت عقب عودة لاعب الوسط من الإصابة التي لحقت به أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.



وقال شوبير فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "القصة كلها أن إمام عاشور عندما عاد من الإصابة كان لدى كولر رغبة فى سفره إلى تنزانيا فى مباراة الذهاب من بطولة الدوري الإفريقي الممتاز".

وتابع: "ولكن إمام كان لا يرغب فى السفر، ولكن بعد قرار كولر كان لدى إمام تفكير أنه سيشارك أساسيا، وذلك لم يحدث أو احتياطي وهو لم يحدث أيضًا، مما جعل إمام غير سعيد".